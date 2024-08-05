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مهندس مدني او كهرباء
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مقاولات بالسعوديه فالرياض 1/مهندس مدني إنشاءات 2/مهندس كهربائي إنشاءات او فني كهرباء خبره لا تقل عن 5سنوات الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
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|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280614
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس ميكانيكا تخصص سلامة - خبرة سابقة بالمجال بالسعودية - .
5/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه بالرياض مهندس كميائي خبره في مواد البناء العزل والايبوكسي والغر.
30/7/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.
19/7/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مج.
7/7/2024
```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مصاعد في السعوديه بالرياض مهندس مبيعات كهربائي مصاعدخبره لا تقل.
7/6/2024
مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #مهندسيين ميكانيكا تكييف مركزى #فنيين .
1/6/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.
27/5/2024
عاجل مطلوب لكبرى شركات توريد وتصنيع لوحات التحكم و التوزيع بالرياض – السعوديه: مهندسين اختبارات كهر.
23/5/2024
شركة البنا للمقاولات تطلب الوظائف التالية: مهندسين ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات مهندسين كهرباء .
20/5/2024
مطلوب ل-كبرى المستشفيات بمدينة الطائف #مهندس_سلامة_وصحة _مهنية حاصل على بكالوريوس هندسة خبرة لاتقل .
19/5/2024
مهندس مدني خبره 6 سنوات في اعمال الخرسانات والتشطيلات واعمال البنيه التحتية متواجد في ليبيا.
13/5/2024
لاحد اكبر شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعوديه تصنيف اول تطلب اكثر من 20 وظيفه. باعداد كبيره.
12/5/2024
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