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مهندس مدني او كهرباء

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مقاولات بالسعوديه فالرياض 1/مهندس مدني إنشاءات 2/مهندس كهربائي إنشاءات او فني كهرباء خبره لا تقل عن 5سنوات الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: SABAREN
التليفون: 01557776627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 6/8/2024
رقم الإعلان: 2280614

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23/5/2024
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صورة الاعلان: مطلوب مهندس سلامة - في القاهرة مصر

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القسم: 

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19/5/2024
صورة الاعلان: مهندس مدني خبره 6 سنوات - في القاهرة مصر

مهندس مدني خبره 6 سنوات

(طلب عمل)

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مهندس مدني خبره 6 سنوات في اعمال الخرسانات والتشطيلات واعمال البنيه التحتية متواجد في ليبيا.
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القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 دولار

13/5/2024
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مهندسين انشاء و تعمير

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