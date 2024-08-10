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تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل في السعوديه مهندس كهربائي سيارات خبره في صيانه سيارات النقل الثقيل الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
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|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281214
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس معماري - 2 مهندس مدني - تصميم ومكتب فني - خبرة لا ت.
10/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مقاولات بالسعوديه فالرياض 1/مهندس مدني إنشاءات 2/مهندس كهربائي إ.
6/8/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس ميكانيكا تخصص سلامة - خبرة سابقة بالمجال بالسعودية - .
5/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه بالرياض مهندس كميائي خبره في مواد البناء العزل والايبوكسي والغر.
30/7/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.
19/7/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مج.
7/7/2024
```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مصاعد في السعوديه بالرياض مهندس مبيعات كهربائي مصاعدخبره لا تقل.
7/6/2024
مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #مهندسيين ميكانيكا تكييف مركزى #فنيين .
1/6/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.
27/5/2024
عاجل مطلوب لكبرى شركات توريد وتصنيع لوحات التحكم و التوزيع بالرياض – السعوديه: مهندسين اختبارات كهر.
23/5/2024
شركة البنا للمقاولات تطلب الوظائف التالية: مهندسين ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات مهندسين كهرباء .
20/5/2024
مطلوب ل-كبرى المستشفيات بمدينة الطائف #مهندس_سلامة_وصحة _مهنية حاصل على بكالوريوس هندسة خبرة لاتقل .
19/5/2024
مهندس مدني خبره 6 سنوات في اعمال الخرسانات والتشطيلات واعمال البنيه التحتية متواجد في ليبيا.
13/5/2024
لاحد اكبر شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعوديه تصنيف اول تطلب اكثر من 20 وظيفه. باعداد كبيره.
12/5/2024
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