مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه بالرياض مهندس كميائي خبره في مواد البناء العزل والايبوكسي والغرا خبره لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال تكون خبرة المهندس المدنية أو العملية تأتي من هذه الشركات سفيتو ,مكس , سيتوفيل , سيتوكس اتش الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]