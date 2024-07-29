آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مهندس جودة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب على وجه السرعه للعمل بالمملكة العربيه السعوديه - الرياض مهندس جودة للعمل بمصنع حديد خبرة خمس سنوات فى حديد التسليح يفضل من عمل باختبارات ومعامل مصانع الحديد من يرغب بالسفر يرجى الاتصال بينا وارسال السيرة الذاتيه حديثه وارفاق صورة من المؤهل الدراسي يرجى الالتزام بالاعلان للاستفسار من الساعه 10 صباحا حتى 3 عصرا شركة راقودة - اسكندرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء المنشاوى
التليفون: 01225752815

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه - سموحه- الاسكندؤريه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281922

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة خبرة بمجال التصميم المعماري والرسومات التنفيذية والاشراف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة للعمل في الرياض او جـدة مطلوب مهندس مدنى تصميم خبرة م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات