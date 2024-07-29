(فرصة عمل)
|مطلوب على وجه السرعه للعمل بالمملكة العربيه السعوديه - الرياض مهندس جودة للعمل بمصنع حديد خبرة خمس سنوات فى حديد التسليح يفضل من عمل باختبارات ومعامل مصانع الحديد من يرغب بالسفر يرجى الاتصال بينا وارسال السيرة الذاتيه حديثه وارفاق صورة من المؤهل الدراسي يرجى الالتزام بالاعلان للاستفسار من الساعه 10 صباحا حتى 3 عصرا شركة راقودة - اسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء المنشاوى
|التليفون:
|01225752815
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|العنوان:
|الاسكندريه - سموحه- الاسكندؤريه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281922
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