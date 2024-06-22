من بعد اليوم لا تاكلي هم التعب من التنظيف جربي عاملاتنا سوفت كلين لتوفير العاملات عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الاعمال نوفر خدمة التنظيف اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكفلة 25 دينار يشمل التوصيل و نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت وايضآ نوفر عاملات ضيافة لكافة المناسبات للاتصال و الاستفسار : 0785407409