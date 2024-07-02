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من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت كلين لتوفير العاملات . الأفضل في المملكة اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار و ايضآ لراحتك عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت عاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز والاستفسار : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275520
من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
2/7/2024
شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل سوفت كلين لتوفير خدمة العاملات للتنظيف و التر.
1/7/2024
بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
1/7/2024
بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
1/7/2024
الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك ولانك ما بترضي الا بالافضل والانظف احنا اجي.
1/7/2024
اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك كل اللي عليكي تتصلي فينا والباقي اتركيه علينا مع س.
1/7/2024
لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك بس شغل البيت ما بخلص لهيك بدل الايد عنا �.
1/7/2024
شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
26/6/2024
شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
26/6/2024
للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
26/6/2024
للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
26/6/2024
معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
25/6/2024
معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
25/6/2024
لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
25/6/2024
لدينا لكم افضل عاملات تنظيف مدربات للاعمال اليومية ما عليكم الا تتواصلوا معنا تحددو موعد و نحنا منأم.
25/6/2024
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