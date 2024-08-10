من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوك

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مدربين بشكل احترافي و بنظام عمل اليومي 6 ساعات ب 25 دينار يشمل التوصيل عاملتك صارت متوفرة بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت احجزي عاملتك الآن سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409