من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركات بنظام اليومي مناسب لوقتك التنظيف العميق معنا اسهل عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار نوفر عاملات اسبوعي وشهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409