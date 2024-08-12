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من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل، عاملات ترتيب ، عاملات ضيافة جميع العاملات بخبرة و اتقان تام لكافة الاعمال المنزلية وبعمل يومي 6 ساعات وبكلفة 25 شامل التوصيل وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت طوال ايام الاسبوع سارعوا بالتواصل معنا على الارقام 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281506
من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
12/8/2024
توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
11/8/2024
توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
11/8/2024
الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل.
11/8/2024
من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
10/8/2024
من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
10/8/2024
الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا وارتاحي و جربي الخب.
10/8/2024
عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك بنوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايض.
8/8/2024
خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
8/8/2024
خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
8/8/2024
معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
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