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مكتب 50 متر ميدان بن سندر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مكتب حجرة واحدة و ريسبشن خلفي بموقع مميز بميدان بن سندر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر ،مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281236
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