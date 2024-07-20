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مكتب 50 متر ميدان بن سندر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب 50 متر ميدان بن سندر - في القاهرة مصر

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مكتب حجرة واحدة و ريسبشن خلفي بموقع مميز بميدان بن سندر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01001170113

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر ،مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281236

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف - في القاهرة مصر

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف وكاميرات مراقبة وماكينة تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية Cairo Business Plaza New Capital بمساحة 68 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية Cairo Business Plaza New Capital بمساحة 68 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2024
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