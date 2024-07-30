آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مكتب مقسم وجاهز مع مطبخ وحمام خاص باطلالة بحرية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب مقسم وجاهز مع مطبخ وحمام خاص باطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

مكتب مقسم وجاهز مع مطبخ وحمام خاص باطلالة بحرية * المكتب مقسم بالكامل وجاهز * المكتب يحتوي علي مطبخ تحضيري وحمام * مساحة المكتب : 1,816 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : OF982491 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279403

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

(للبيع)

مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

(للبيع)

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

(للبيع)

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام -مطبخ+ستور-غرفة .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

(للبيع)

*تحتوي الفيلا: -7 غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف: -غرفة خادمة -غرفة غسيل *ملاحق خار.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -انتهز الفرصة و امتلك ال.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

*ارض تجارية في مدينة زايد ابوظبي تقع في منطقة حيوية ومزدهرة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. -م.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: تملك فيلا موقع مميز تصميم حديث فى بوابة ابوظبى

تملك فيلا موقع مميز تصميم حديث فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا بمساحات واسعة فى المرور

فرصة استثمارية امتلك فيلا بمساحات واسعة فى المرور

(للبيع)

*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: - غر.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

(للبيع)

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن مكونه من: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات واسعه -.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة

امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة

(للبيع)

امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة ** تتكون هذا الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

(للبيع)

فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
القسم: 

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لبيتك بحديقة كبيرة وموقع مميز

انقل الان لبيتك بحديقة كبيرة وموقع مميز

(للبيع)

انقل الان لبيتك بحديقة كبيرة وموقع مميز التاونهاوس يحتوي علي :- - 4 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / .
القسم: 

اتصل

30/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™