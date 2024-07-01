آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف وكاميرات مراقبة وماكينة تصوير ومدخل فندقى جدا 01223335003
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد المصرى
التليفون: 01221257023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة نصر- 16000
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 16,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2024
رقم الإعلان: 2277812

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية Cairo Business Plaza New Capital بمساحة 68 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في كايرو بيزنس بلازا العاصمة الادارية Cairo Business Plaza New Capital بمساحة 68 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™