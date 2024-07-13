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مكتب مدير احدث موديلات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود
|التليفون:
|01030236400
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278647
اثاث مكتبي بالمهندسين ارخص اسعار كراسي مكتب فرش مكاتب وشركات لو بتدور على اثاث مكتبي راقى مكاتب وكر.
13/7/2024
اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - .
10/7/2024
اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - .
7/7/2024
مكاتب للشركات مقاسات متنوعة اثاث مكتبي طاولات اجتماعات اعلى جودة وضمان اثاث مكتبي راقى متوفر بمعارض.
4/7/2024
مكاتب مديرين فرش مكتب اثاث شركات اثاث مكتبي مودرن اوفيس وود كراسي مكتب كراسي جيمينج كراسي بار كراس.
2/7/2024
للشركات مكاتب موظفين أفضل معارض اثاث مكتبي فرش مقرات إدارية اثاث شركات كوانترات استقبال خلايا عمل ك.
25/6/2024
11 شارع شهاب – المهندسين 01003755888 اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شه.
15/6/2024
11 شارع شهاب – المهندسين 01003755888 اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شه.
15/6/2024
11 شارع شهاب – المهندسين 01003755888 اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شه.
15/6/2024
اثاث شركات اثاث مكتبي ستائر مكتبية كراسي مقاعد انتظار أرخص اسعار اثاث مكتبي اثاث شركات مكاتب كراسي م.
9/6/2024
11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات م.
25/5/2024
11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات م.
22/5/2024
كوانتر استقبال مكاتب زجاج مودرن اثاث مكاتب للشركات اثاث مكتبي راقى اوفيس وود تجهيز مكاتب ادارية اثاث.
15/5/2024
أحدث موديلات وأفضل اسعار اثاث مكتبي للشركات لدى اوفيس وود لفرش الشركات والمكاتب اثاث مكتبي مميز شاهد.
9/5/2024
11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات م.
6/5/2024
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