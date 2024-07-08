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مكتب مؤثث بالكامل بمساحة 1,726 قدم مربع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب مؤثث بالكامل بمساحة 1,726 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

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مكتب مؤثث بالكامل بمساحة 1,726 قدم مربع * مساحة المكتب: 1,726 قدم مربع * هذا المكتب مجهز بالكامل ومؤثث لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : OF964981 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276267

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة بتشطيب عصري | اطلالة بحر | مع بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

شقة بتشطيب عصري | اطلالة بحر | مع بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة بتشطيب عصري | اطلالة بحر | مع بلكونة الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - بلكو.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: استمتع بغرفتي نوم رائعتين مع منظر مفتوح رائع - في أبو ظبي الإمارات

استمتع بغرفتي نوم رائعتين مع منظر مفتوح رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استمتع بغرفتي نوم رائعتين مع منظر مفتوح رائع تتكون الشقة من: - غرفة النوم الرئيسية - غرفة نوم - غر.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية شقه مؤجره بأطلاله علي الحديقة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقه مؤجره بأطلاله علي الحديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقه مؤجره بأطلاله علي الحديقة الشقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: تصميم حديث | سعر جيد | بدون عمولة | دفعة أولى 5% - في أبو ظبي الإمارات

تصميم حديث | سعر جيد | بدون عمولة | دفعة أولى 5%

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تصميم حديث | سعر جيد | بدون عمولة | دفعة أولى 5% هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -منطقة معي.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: شقة بالطوابق العليا ومساحة كبيره مع اطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

شقة بالطوابق العليا ومساحة كبيره مع اطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة بالطوابق العليا ومساحة كبيره مع اطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غر.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: شقه مفروشه باحدث الاثاث مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه باحدث الاثاث مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه باحدث الاثاث مع اطلاله خلابه الشقه مكون من : - غرفه نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام - مطب.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة - في أبو ظبي الإمارات

احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم .
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة - في أبو ظبي الإمارات

شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة **هذه الشقة مكونة من : -غرفة نوم ماستر -غرفة معي.
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة تتكون هذه الشقة من :- - غرفة معيشة / نوم - مطبخ - تراس - ح.
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة الاستوديو يتكون من : - منطقة معيشة / نوم - م.
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -من.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة يتكون الاستوديو من : - منطقة معيشة / غرفة نوم - مطبخ.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة • 10% دفعة مقدمة • خطة السداد حتى ما بع.
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة - في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرف.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
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