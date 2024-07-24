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مكتب شاسية حديد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب شاسية حديد - في الغربية مصر

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مكتب شاسيه حديد مقاس 120×60 بفضل استكشاف تقنيات الخشب الرقائقي المقولب المبتكرة، يمزج كرسي Iskos-Berlin's Soft Edge بين منحنيات قوية وخفة شديدة لخلق أبعاد ثلاثية لا تكون ممكنة عادةً مع الخشب الرقائقي ثنائي الأبعاد.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايمان سمير
التليفون: 01013942752

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العنوان: المحله الكبرى- المحله الكبرة
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,850 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278635

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صورة الاعلان: انترية بيج جلد - في الغربية مصر

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29/4/2024
صورة الاعلان: مكتب120 سم خشب ام دي اف - في الغربية مصر

مكتب120 سم خشب ام دي اف

(للبيع)

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العنوان:

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29/4/2024
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