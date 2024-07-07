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مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) - الأسيوية (فلبين / أندونسيا)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277800
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية .
12/5/2024
جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.
10/5/2024
خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودانيات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات.
7/5/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
1/5/2024
- خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة (يونيفورم موحد) 2- خدمات الرش و.
1/5/2024
.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رع.
28/4/2024
لكل الأسر بجميع المدن والمحافظات لدينا كافة الشغلات وعمالة التنظيف والخدمات من كل الجنسيات العربية و.
27/4/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/4/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/4/2024
العالمية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا.
24/4/2024
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