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مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) - الأسيوية (فلبين / أندونسيا)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/7/2024
رقم الإعلان: 2277800

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات,مربيات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات لكل بيت نلتزم بتوفير كافة العماله المنزلية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

12/5/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/5/2024
صورة الاعلان: نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل - في الإسكندرية مصر

نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودانيات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,300 جنيه

7/5/2024
صورة الاعلان: نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/5/2024
صورة الاعلان: توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

- خدمات النظافة الشاملة وتوريد العمالة الموسمية والسياحية اللازمة (يونيفورم موحد) 2- خدمات الرش و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/5/2024
صورة الاعلان: مكتب العالمية للخدمات معنا بيتك و شركتك في أيدي امينه - في الإسكندرية مصر

مكتب العالمية للخدمات معنا بيتك و شركتك في أيدي امينه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/4/2024
صورة الاعلان: منمدكم بأمهر شغالات ومربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

منمدكم بأمهر شغالات ومربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لكل الأسر بجميع المدن والمحافظات لدينا كافة الشغلات وعمالة التنظيف والخدمات من كل الجنسيات العربية و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

27/4/2024
صورة الاعلان: نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

25/4/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

25/4/2024
صورة الاعلان: العالمية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين - في الإسكندرية مصر

العالمية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

العالمية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

24/4/2024
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