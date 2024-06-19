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مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

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مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف * مكتب مقسم بالكامل وباطلالة خلابه علي المانجروف * مساحة المكتب هي 1.839.00 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : OF977377 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2024
رقم الإعلان: 2273906

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى البطين

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى البطين

(للبيع)

تتكون الفيلا من: * طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ كبير - غرف الخزانات * الطابق.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فرصة تملك الان فيلا8 غرف بموقع ممي

فرصة تملك الان فيلا8 غرف بموقع ممي

(للبيع)

تكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

(للبيع)

*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: -2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفي.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى المناصير

امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى المناصير

(للبيع)

* تتكون الفيلا من : - 7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحة الارض : 6,400 قدم مربع *ال.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

فرصة امتلاك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6 غرف ماستر -مجلس رجال بم.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

(للبيع)

فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساح.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا مميزه موقع ومساحه فى الشامخه

تملك الان فيلا مميزه موقع ومساحه فى الشامخه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مطب.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك الان فيلا فخمة بتصميمات حديثة

فرصة امتلاك الان فيلا فخمة بتصميمات حديثة

(للبيع)

فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: 7 غرف نوم ماستر -مجلس -3 مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

* تتكون الفيلا من : - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: -10 غرف نوم -3 صالات -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

تتكون الفيلا من:5غرف-5حمامات-غرفة خادمة-مطبخ جاهز-شرفة/بلكونة-غرفة غسيل-مسبح خاص -حديقة-موقف سيارات.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين * الفيلا الأولى مكونة من : - 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة |

فرصة امتلاك فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة |

(للبيع)

َتتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مطبخ كبير -مخزن -غرفة غسيل وكوي -غرفة خادمة *الطابق الاول: -صالة.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

(للبيع)

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن:تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
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