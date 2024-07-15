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مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية

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تفاصيل الإعلان
مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لجميع المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل01017902000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277944

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 - في القاهرة مصر

مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية عاملة نظافة جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01234505999 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: لدينا الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكل أسرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكل أسرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

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لدينا الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكل أسرة لكافة المحافظات 01234505999 مكتب توريد شغالات فى م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

2/6/2024
صورة الاعلان: نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

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نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالا.
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القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/5/2024
صورة الاعلان: توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توفيرخدم وشغالات وجليسات اطفال ومسنين لكافة المحافظات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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2,000 جنيه

27/4/2024
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نوفر الشغالات-الم ربيات-جليسات المسنين بالضمانات لكافة المحافظات

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تيلفون نوفر بالضمنات جميع انواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبي سيزو الهاوس كبير .
العنوان:

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2,000 جنيه

27/4/2024
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