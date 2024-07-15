(طلب عمل)
|مكتب الوطنية لتوفير الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لجميع المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277944
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه