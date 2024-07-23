مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود

(للبيع)
|طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات مكاتب كراسي اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين - ستائر مكتبية - كراسي مسرح وقاعات - اوفيس وود فرنتشر 01003755888 - 0233381184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|معروض- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278511
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه