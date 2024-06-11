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مقابر للبيع 6اكتوبر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مدفن جديد للبيع بمقابر 6اكتوبر - مساحة 40متر - موقع متميز جدا - بناء جديث - سملات مسلح - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01001997096
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م احمد
|التليفون:
|01001997096
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|العنوان:
|مقابر 6اكتوبر- 6اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273378
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