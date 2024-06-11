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مقابر للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مقابر للبيع 6اكتوبر - في الجيزة مصر

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مدفن جديد للبيع بمقابر 6اكتوبر - مساحة 40متر - موقع متميز جدا - بناء جديث - سملات مسلح - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01001997096
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م احمد
التليفون: 01001997096

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العنوان: مقابر 6اكتوبر- 6اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273378

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السعر
تاريخ الإعلان
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(للبيع)

الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), ‎3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للايجار (كود 181) بجوار مرسى اليخوت - شاطئ روميل

شقة للايجار (كود 181) بجوار مرسى اليخوت - شاطئ روميل

(للإيجار)

يقع هذا المبنى السكني الذي يضم شققًا مكيفة على شاطئ البحر بجوار مرسى اليخوت، ويتميز بوجود ثلاث غرف ن.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نيسان باترول

ايجار ليموزين نيسان باترول

(للإيجار)

اسعار ليموزين نيسان باترول الإيجار هو خيار مثالي للكثير من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلاً مرن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمات ليموزين للنقل السياحي

خدمات ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

نقل سياحي فاخر استكشف الجمال براحة وأناقة: خدمات ليموزين للنقل السياحي يعتبر السفر أحد أكثر الأنشطة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231

ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231

(للإيجار)

ايجار مرسيدس فيانو إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأناقة والأداء، فإن تاجير مرسيدس فيان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

(للإيجار)

ارخص نقل سياحي عندما يتعلق الأمر بالرحلات السياحية الفاخرة، وبالتالي يمكن أن تكون خدمة تأجير الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: بديل رخام اسود – كوريان

بديل رخام اسود – كوريان

(للبيع)

بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية

(فرصة عمل)

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية 1- مطلوب مسوقة الكترونية خبرة في التسويق علي جميع المنصات التسويقية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو 2022 للايجار

مرسيدس فيانو 2022 للايجار

(للإيجار)

ايجار مرسيدس فيانو بالسائق بالتالي اليكم بعض مواصفات سياره مرسيدس فيانو التي تجعلها في المقام الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي

(للبيع)

تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: استاجر ليموزين مطار القاهره

استاجر ليموزين مطار القاهره

(للإيجار)

استاجر ليموزين مطار القاهره من والي المطار الدولي كار بيقدملك خدمه ايجار ليموزين مع افخم السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي

خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

اسعار ليموزين مطار تحديث رحلتك بالأناقة والراحة: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي خدمة الليموزين في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
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(للإيجار)

هل تبحث عن طريقة لتجربة رحلات صيفية مريحة وممتعة؟ لا تبحث بعيداً! تويوتا هايس هي الاختيار الأمثل لتل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

(للبيع)

شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: رينو لوجان 2019 للبيع

رينو لوجان 2019 للبيع

(للبيع)

سيارة رينو موديل 2019 – الفئة الثانية – 1600 سى سى – فبريكا – اول مالك – استهلاك 72000 كيلو متر – ضم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

11/6/2024
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