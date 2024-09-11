معنا رح تودعي التعب من التنظيف اطلبي عاملتك وشوفي الفرق صار الوقت لتشوفي راحتك وتركزي على بيتك و ترتاحي من جزء كبير من الشغل نوفر من اجلك سيدتي عاملات تنظيف و ترتيب يومي يومي بنظام عمل ل 6 ساعات بكلفة 25 يشمل التوصيل داخل عمان نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت داخل عمان للاستفسار و التواصل: 0785407409