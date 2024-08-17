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معلمه تأسيس للمرحله الابتدائية والمتوسط
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|معلمه تأسيس ومتابعه وحل واجبات وعمل ابحاث للمرحله الابتدائية والمتوسط خلال برنامج الزوم _تقدر تدرس وانت جالس في منزلك أون لاين للتواصل واتس 0541990987
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معلمه تأسيس
|التليفون:
|0541990987
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|العنوان:
|معلمه متابعه وتأسيس- حي النصر
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282632
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