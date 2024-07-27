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معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(طلب عمل)

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السعودية (تبوك) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي علوم للمراحل الابتدائي ومتوسط عمل مراجعة كاملة وشاملة علي المنهج ومساعدة الطالب علي تحسين مستواه في حالة عدم تأسيس الطالب من الروضة واول ابتدائي الي المتوسط البدء بكورس تأسيس الطالب من البداية حتي الكتابة والقراءة بطلاقة والاملاء وتاسيسه في الرياضيات حصص مكثفة رياضيات وانجليزي للصفوف من اول الي سادس ابتدائي وتأسيس انجليزي من البداية حتي التحدث بطلاقة تبوك للتواصل واتس 0503225902 ببيت الطلاب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام اسراء
التليفون: 0503225902

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع خالد - المروج- تبوك
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280201

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

27/7/2024
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