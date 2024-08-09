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معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

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صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

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معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء ومعالجة الضعف القرائي والكتابي والاملائي ومعالجة صعوبات التعلم ومتابعة المواد لغتي رياضيات انجليزي علوم للمراحل تمهيدي ابتدائي متوسط وتحسين مستوى الطالب ومسا عدة في توصيل المعلومة بسهولة ومرونة في تبوك التدريس ببيت الطلاب - تأسيس بالفترة الصيفية لمرحلة ما قبل الدراسة بالاضافة الى تحفيظ القرآن وتحسين الخط العربي و تقوية القراءة والكتابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام اسراء
التليفون: 0503225902

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العنوان: شارع خالد - المروج- تبوك
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282437

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

9/8/2024
صورة الاعلان: معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات - في تبوك السعودية

معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

4/8/2024
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك - في تبوك السعودية

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

- في تبوك السعودية

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

27/7/2024
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