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مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية :

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية : الشروط : •خبرة لا تقل عن 8 سنوات في شركات الكاترينج •شرط خبرة العمل بالخليج و السعودية المميزات: •راتب اساسي + تتحمل الشركة الاقامة – السكن – الانتتقالات – التأمين الطبي – تذاكر الطيران •عقد سنوي و يجدد + اجازة سنوية مدفوعة الاجر لارسال ال cv ( باللغة اللانجليزية ) + شهادات الخبرة علي واتس اب الرقم 01097525455 او علي الايميل [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: esraa osama
التليفون: 01097525455

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العنوان: الدقي الجيزه- Giza
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284882

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صورة الاعلان: نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000 - في الإسكندرية مصر

نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الخادمات والمربيات وجيسات للمسنين بجميع المحافظات01017902000 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفره.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

15/7/2024
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