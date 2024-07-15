(فرصة عمل)
|مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية : الشروط : •خبرة لا تقل عن 8 سنوات في شركات الكاترينج •شرط خبرة العمل بالخليج و السعودية المميزات: •راتب اساسي + تتحمل الشركة الاقامة – السكن – الانتتقالات – التأمين الطبي – تذاكر الطيران •عقد سنوي و يجدد + اجازة سنوية مدفوعة الاجر لارسال ال cv ( باللغة اللانجليزية ) + شهادات الخبرة علي واتس اب الرقم 01097525455 او علي الايميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|esraa osama
|التليفون:
|01097525455
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|العنوان:
|الدقي الجيزه- Giza
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284882
500 جنيه