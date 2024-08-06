مطلوب 2 مهندس مدني - 2 مهندس معماري

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس معماري - 2 مهندس مدني - تصميم ومكتب فني - خبرة لا تقل عن 8 سنوات - يجيد القيادة - للعمل لدى مكتب استشارات هندسية تابع لشركة مقاولات كبري - مكان العمل جدة - مكة الراتب متفق عليه بالمقابلة - مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة و الانتقالات لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد - ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز والمؤهل ونماذج تصميم - على الواتساب واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة