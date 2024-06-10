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مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات - في مكة السعودية

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مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر، سائل غسيل الأيدي والكريمات بشتى انواعها. المنظفات معطرات الجو ،الارضيات ، شامبو العبايات و نحن من الاوائل في تصنيع رغوة حفر الآبار حاصلين على عدة شهادات عالمية ومسجلين لدى الغذاء والدواء الأردنية لمزيد من المنتجات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.alfa.jo
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Salam Daas
التليفون: +962797665853

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مطلوب وكلاء لمستحضرات التجميل والمنظفات- مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273451

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التحكم في الدخول والخروج

بوابات التحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

ابتعد عن التأخير والازدحام مع بوابات الدخول والخروج للأفراد! تصميم قوي وفعال لضمان سهولة وسرعة المرو.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

10/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك بأحدث التقنيات من خلال إمكانية التجول بالعالم الافتراضي بجودة عالية منافسة للتص.

500 دولار

9/6/2024
صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(للبيع)

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر)😃 أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه🇸🇦 تخفيضات علي ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: عمل تصاميم ديكور3D تفاعلية على غرار الألعاب واقع إفتراضي

عمل تصاميم ديكور3D تفاعلية على غرار الألعاب واقع إفتراضي

(طلب عمل)

تصميم 3d واجهات فلل حجر -بروفايل -كسر رخام يتم التصميم حسب الستايل المطلوب موديرن - كلاسيك - اسلامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

8/6/2024
صورة الاعلان: دهانات وديكورات المدينه

دهانات وديكورات المدينه

(للبيع)

دهانات وديكورات المدينه المنوره سعر مرضي وتعامل حصري للتواصل او الاستفسار 0556366473.

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص

بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/6/2024
صورة الاعلان: إعداد كافة دراسات الجدوى و توفير البرامج المحاسبية المختلفة

إعداد كافة دراسات الجدوى و توفير البرامج المحاسبية المختلفة

(فرص)

متاح خدمات محاسبية لكافة مدن المملكة تتضمن 1- خدمات إعداد القوائم المالية (الميزانيات) المعتمدة والخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه

كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية

مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية -1 مطلوب مدير مشاريع (خبرة سابقة فى ادارة المطاعم ) .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/6/2024
صورة الاعلان: شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات

شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات

(للبيع)

اجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف الانتظار وترتيب الصفوف وتنظيم الطوابير للتواصل نعمل على توريد وتركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
صورة الاعلان: Electrical Engineer supervisor

Electrical Engineer supervisor

(فرصة عمل)

Electrical Engineer supervisor 1. bachelor degree of(Electrical/ Electronics/ Instrumentation). 2. .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/6/2024
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