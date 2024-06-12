مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

نحن مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر، سائل غسيل الأيدي والكريمات بشتى انواعها. المنظفات معطرات الجو ،الارضيات ، شامبو العبايات و نحن من الاوائل في تصنيع رغوة حفر الآبار حاصلين على عدة شهادات عالمية ومسجلين لدى الغذاء والدواء الأردنية لمزيد من المنتجات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.alfa.jo