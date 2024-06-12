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مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات
(للشراء (مطلوب))
تفاصيل الإعلان
|نحن مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر، سائل غسيل الأيدي والكريمات بشتى انواعها. المنظفات معطرات الجو ،الارضيات ، شامبو العبايات و نحن من الاوائل في تصنيع رغوة حفر الآبار حاصلين على عدة شهادات عالمية ومسجلين لدى الغذاء والدواء الأردنية لمزيد من المنتجات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.alfa.jo
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Salam Daas
|التليفون:
|+962797665853
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|العنوان:
|مطلوب وكلاء لمستحضرات التجميل والمنظفات- المحرق
العاصمة - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273444
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