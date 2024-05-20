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مطلوب نجار مسلح و حداد مسلح

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
شركة مقاولات كبرى بدبى بدولة الامارات العربية المتحدة تطلب : نجار مسلح حداد مسلح (((( تأشيرة عمل )))) المتطلبات الاتية : يفضل السن لا يزيد عن 40 سنة يفضل من لديه خبرة في قراءة المخططات المميزات : توفير السكن + الإقامة + تذاكر الطيران تبدأ المقابلات الشخصية ابتداءا من يوم الخميس 1-8-2024 و حتى يوم السبت #وظائف #وظائف_الإمارات #وظائف_دبي #وظائف_مقاولات #وظائف_نجار #وظائف_حداد #وظائف_مسلح #وظائف_الهجرة #وظائف_العمل #وظائف_شاغرة #فرص_عمل #فرص_وظيفية #عمل_في_دبي #مقابلات_عمل #توظيف_عاجل #وظا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amir ehap
التليفون: 01066445206

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 352W+M7M, Mit Uqba Island, Agouza District, Giza 3752231- Agouza
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 درهم
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279692

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