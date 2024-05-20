مطلوب نجار مسلح و حداد مسلح

شركة مقاولات كبرى بدبى بدولة الامارات العربية المتحدة تطلب : نجار مسلح حداد مسلح (((( تأشيرة عمل )))) المتطلبات الاتية : يفضل السن لا يزيد عن 40 سنة يفضل من لديه خبرة في قراءة المخططات المميزات : توفير السكن + الإقامة + تذاكر الطيران تبدأ المقابلات الشخصية ابتداءا من يوم الخميس 1-8-2024 و حتى يوم السبت #وظائف #وظائف_الإمارات #وظائف_دبي #وظائف_مقاولات #وظائف_نجار #وظائف_حداد #وظائف_مسلح #وظائف_الهجرة #وظائف_العمل #وظائف_شاغرة #فرص_عمل #فرص_وظيفية #عمل_في_دبي #مقابلات_عمل #توظيف_عاجل #وظا