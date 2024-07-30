مطلوب مهندس ميكانيكا تخصص سلامة

لاحد اكبر شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعوديه تصنيف اول تطلب اكثر من 20 وظيفه. باعداد كبيره.

شركة البنا للمقاولات تطلب الوظائف التالية: مهندسين ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات مهندسين كهرباء .

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.

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