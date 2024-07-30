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مطلوب مهندس ميكانيكا تخصص سلامة
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس ميكانيكا تخصص سلامة - خبرة سابقة بالمجال بالسعودية - يجيد القيادة - للعمل لدى مكتب استشارات هندسية وسلامة بالرياض الراتب - 5000 ريال ونسبه - مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة الانتقالات - مسمى التأشيرة مهندس ميكانيكا لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد - ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز والمؤهل والرخصة - على الواتساب واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280388
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