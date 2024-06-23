(فرصة عمل)
|مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة خبرة بمجال التصميم المعماري والرسومات التنفيذية والاشراف واختيار المواد خبرة 5 سنوات فمـا فوق يجيد العمل على البرامج الهندسية التاليـة:- برامج التصميم 1- الاتوكاد 2- الريفيت 3- ثردي ماكس 4- اسكتش اب برامج الاظهار المعماري والاخراج والانيمشن 1- فوتوشوب 2- فيري 3- اللوميون يرجـى ارسال السيرة الذاتيـة و ارسال وارسال نسخة من التصاميم الخاص باعمال أحمد السيد 01222220106 واتس فقط [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279319
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