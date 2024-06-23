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مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندس معمارى تصميم للعمل بالسعوديـة خبرة بمجال التصميم المعماري والرسومات التنفيذية والاشراف واختيار المواد خبرة 5 سنوات فمـا فوق يجيد العمل على البرامج الهندسية التاليـة:- برامج التصميم 1- الاتوكاد 2- الريفيت 3- ثردي ماكس 4- اسكتش اب برامج الاظهار المعماري والاخراج والانيمشن 1- فوتوشوب 2- فيري 3- اللوميون يرجـى ارسال السيرة الذاتيـة و ارسال وارسال نسخة من التصاميم الخاص باعمال أحمد السيد 01222220106 واتس فقط [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279319

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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة للعمل في الرياض او جـدة مطلوب مهندس مدنى تصميم خبرة م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/5/2024
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