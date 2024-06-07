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مطلوب مهندس مدني منسق مشاريع
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مجموعة قابضة بمجال الاستثمار والمقاولات خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات بالمملكة أو بالتخصص المطلوب الراتب والعرض المالي متفق عليه حسب الخبرة بالمقابله مسمى التأشيرة مهندس مدني مناطق العمل جدة مكة الرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة على الواتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276167
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