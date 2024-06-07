مطلوب مهندس مدني منسق مشاريع

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مجموعة قابضة بمجال الاستثمار والمقاولات خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات بالمملكة أو بالتخصص المطلوب الراتب والعرض المالي متفق عليه حسب الخبرة بالمقابله مسمى التأشيرة مهندس مدني مناطق العمل جدة مكة الرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة على الواتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة