أضف إعلانك مجاناً

مطلوب مهندس مدني منسق مشاريع

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مجموعة قابضة بمجال الاستثمار والمقاولات خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات بالمملكة أو بالتخصص المطلوب الراتب والعرض المالي متفق عليه حسب الخبرة بالمقابله مسمى التأشيرة مهندس مدني مناطق العمل جدة مكة الرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة على الواتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276167

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندس مبيعات - في القاهرة مصر

مهندس مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

```مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مصاعد في السعوديه بالرياض مهندس مبيعات كهربائي مصاعدخبره لا تقل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

7/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #مهندسيين ميكانيكا - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #مهندسيين ميكانيكا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة مقاولات كبرى #مهندسيين ميكانيكا تكييف مركزى #فنيين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبره - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية العمل بشركة مقاولات تعمل مع شركة الكهرباء السعودية بالرياض م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

27/5/2024
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى شركات توريد وتصنيع لوحات التحكم و التوزيع بالرياض – السع - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى شركات توريد وتصنيع لوحات التحكم و التوزيع بالرياض – السع

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى شركات توريد وتصنيع لوحات التحكم و التوزيع بالرياض – السعوديه: مهندسين اختبارات كهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

23/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شركة البنا للمقاولات تطلب الوظائف التالية: مهندسين ميكانيكا خبرة لا تقل عن 7 سنوات مهندسين كهرباء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس سلامة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس سلامة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ل-كبرى المستشفيات بمدينة الطائف #مهندس_سلامة_وصحة _مهنية حاصل على بكالوريوس هندسة خبرة لاتقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/5/2024
صورة الاعلان: مهندس مدني خبره 6 سنوات - في القاهرة مصر

مهندس مدني خبره 6 سنوات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مهندس مدني خبره 6 سنوات في اعمال الخرسانات والتشطيلات واعمال البنيه التحتية متواجد في ليبيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 دولار

13/5/2024
صورة الاعلان: مهندسين انشاء و تعمير - في القاهرة مصر

مهندسين انشاء و تعمير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لاحد اكبر شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعوديه تصنيف اول تطلب اكثر من 20 وظيفه. باعداد كبيره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس زراعة مشاتل للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس زراعة مشاتل للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#مطلوب_مهندس_زراعة_مشاتل_للسعودية -1 مطلوب مهندس زراعة مشاتل (انتاج_تشغيل_صيانة ) -2 خبرة من 3-5 سنو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس زراعة مشاتل للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس زراعة مشاتل للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#مطلوب_مهندس_زراعة_مشاتل_للسعودية -1 مطلوب مهندس زراعة مشاتل (انتاج_تشغيل_صيانة ) -2 خبرة من 3-5 سنو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/5/2024
صورة الاعلان: تعلن كبري شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعودية #عن احتياجها للتخصص - في القاهرة مصر

تعلن كبري شركات المقاولات بالمملكه العربيه السعودية #عن احتياجها للتخصص

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( مهندسين مدني تصميم ) (مهندسين تسعير ) مهندسين وفنيين مواد وتربه / جلوجيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/4/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس بترول للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس بترول للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#مطلوب_مهندسبترول_وغاز_للسعودية -1 مطلوب مهندس ذو خبرة لاتقل عن 10 سنوات -2 خبرة على تقديم وتشغيل وص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية مهندسين معمارى / زراعى - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية مهندسين معمارى / زراعى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية مهندسين معمارى / زراعى الشروط : المهندس المعمارى : *خبرة لاتقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات