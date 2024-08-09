أضف إعلانك مجاناً
مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال المقاولات #مهندس_مدني (تنفيذ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المقاولات و لديه معرفة بAUTOCAD 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281535
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
9/8/2024
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة تعمل فى أع.
6/7/2024
Electrical Engineer supervisor 1. bachelor degree of(Electrical/ Electronics/ Instrumentation). 2. .
2/6/2024
Pre-Sales_Engineer (Network, Cisco, CCW) Urgently for one of largest computers and communications se.
31/5/2024
خليك مع رقم (1)تاشيرات مهندسين جميع التخصصات وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸&#.
25/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.