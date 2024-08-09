مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال المقاولات #مهندس_مدني (تنفيذ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المقاولات و لديه معرفة بAUTOCAD 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415