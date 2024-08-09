آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال المقاولات #مهندس_مدني (تنفيذ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المقاولات و لديه معرفة بAUTOCAD 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281535

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب رسام أوتوكاد ومهندس خبرة بأعمال الالومنيوم والزجاج والحديد للسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بشركة تعمل فى أع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: Electrical Engineer supervisor - في الرياض السعودية

Electrical Engineer supervisor

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

Electrical Engineer supervisor 1. bachelor degree of(Electrical/ Electronics/ Instrumentation). 2. .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/6/2024
صورة الاعلان: Pre-Sales_Engineer (Network, Cisco, CCW) - في الرياض السعودية

Pre-Sales_Engineer (Network, Cisco, CCW)

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

Pre-Sales_Engineer (Network, Cisco, CCW) Urgently for one of largest computers and communications se.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/5/2024
صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص) - في الرياض السعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية(خصم خاص)

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

خليك مع رقم (1)تاشيرات مهندسين جميع التخصصات وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸&#.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات