مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسعودية (الرياض) : #مهندسين_مدني الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات •اجادة تامه للغة الانجليزية •توفير سكن- تأمين طبي- إنتقالات- تذاكر طيران شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحي اللاتيني
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280968
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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