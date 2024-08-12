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مطلوب #مهندسين_مدني خبرة فى انتاج GRC للعمل بكبرى المصانع بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسعودية (الرياض) : #مهندسين_مدني الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات •خبرة فى انتاج GRC •اجادة تامه للغة الانجليزية •توفير سكن- تأمين طبي- إنتقالات- تذاكر طيران شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحي اللاتيني
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283702
ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال.
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