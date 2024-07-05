أضف إعلانك مجاناً
مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|وظيفة_شاغرة : مهندسين_كهرباء_سيارات مصنع تعبئة المياه. الموقع : السعودية - الرياض المتطلبات: •خبره في مجال الصيانه من 3 سنوات فأكثر * يشترط مؤهل بكالوريوس فأعلي . من خبراته : - معرفة واسعة بقطع غيار السيارات وأدوات الصيانة. - معرفة تقنية ممتازة بكافة أنواع المركبات المتنوعة. - اجادة التعامل مع الآلات والمعدات. - القدرة على متابعة الانشطة المختلفة وتقديم التقارير الدورية. - إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدث. - خبرة في الصيانة الدورية والوقائية و السنوية. - سبق له العمل ولديه الخبره العاليه في ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم 370
|التليفون:
|01111580415
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281171
مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية.
5/7/2024
مراقب_عام_مدني_تشطيبات بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ والإشراف على أعمال الخرسانات وجم.
26/6/2024
مراقب_عام_ميكانيكا_مباني بالسعودية • خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب وفحص واستبدال أو إ.
26/6/2024
مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرا.
8/6/2024
مطلوب فورا مديرجودة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرجودة م.
8/6/2024
مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية والمقابلة والسف.
1/6/2024
مطلوب فورا مهندس كهربا قوي والات فقط خبرة سعودية وخبره بالعقدالموحدسبق له العمل مع شركة مقاول معتمد .
1/6/2024
مطلوب فورامساح سبق له العمل وخبرة فمشاريع مساحة كهربية لاعمدة الضغط العالي يجيد جميع الاجهزة المساح.
1/6/2024
#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engin.
31/5/2024
#مطلوب_مهندس_SCADA_خبرة_فىwonder ware _للسعودية -1مهندس scada شرط اساسي عمل على نظام (wonder w.
25/5/2024
#SCADA_engineer_required_for_Saudi Arabia Experience We are seeking a highly skilled SCADA Engine.
19/5/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس انتاج حقن بلاستيك خبرة متوسطه له دراية بالحقن والنفخ .
16/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.