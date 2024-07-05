مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية

وظيفة_شاغرة : مهندسين_كهرباء_سيارات مصنع تعبئة المياه. الموقع : السعودية - الرياض المتطلبات: •خبره في مجال الصيانه من 3 سنوات فأكثر * يشترط مؤهل بكالوريوس فأعلي . من خبراته : - معرفة واسعة بقطع غيار السيارات وأدوات الصيانة. - معرفة تقنية ممتازة بكافة أنواع المركبات المتنوعة. - اجادة التعامل مع الآلات والمعدات. - القدرة على متابعة الانشطة المختلفة وتقديم التقارير الدورية. - إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدث. - خبرة في الصيانة الدورية والوقائية و السنوية. - سبق له العمل ولديه الخبره العاليه في ا