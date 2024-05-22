(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة بمناقصات الصيانة والتشغيل وتشمل الحدائق والمسطحات الخضراء واعمال الري وأعمال نظافة المدن والمنشأت والأعمال المدنية والميكانيكية واعمال الأنترلوك والمشايات واعمال صيانة الطرق متطلبات الوظيفة درجة البكالوريوس في اي تخصص هندسي خبرة عن 7 سنوات في المجال مهارات الإدارة واعداد البرامج الزمنية ترسل السيرة الذاتيـة احمـد السيـد 01222220106 واتس [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274310
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