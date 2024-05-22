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مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندسين تسعير للعمل فى شركة مقاولات كبرى بالسعوديـة خبرة فى دراسة المناقصات الحكومية المتعلقة بمناقصات الصيانة والتشغيل وتشمل الحدائق والمسطحات الخضراء واعمال الري وأعمال نظافة المدن والمنشأت والأعمال المدنية والميكانيكية واعمال الأنترلوك والمشايات واعمال صيانة الطرق متطلبات الوظيفة درجة البكالوريوس في اي تخصص هندسي خبرة عن 7 سنوات في المجال مهارات الإدارة واعداد البرامج الزمنية ترسل السيرة الذاتيـة احمـد السيـد 01222220106 واتس [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274310

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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة للعمل في الرياض او جـدة مطلوب مهندس مدنى تصميم خبرة م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى السعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى السعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى السعوديـة العمل فى شركة كهروميكانيكـا مهندسين كهرباء او ميكانيكا ( مدراء مشا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/3/2024
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