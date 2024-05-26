مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

(فرصة عمل)
|وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال بيع الأدوات الصحية. - يفضل من لديه خبرة سابقة في العمل مع شركات معروفة في مجال الأدوات الصحية مثل بورسلين. - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. - لبق في التعامل مع العملاء ويمتلك مهارات تواصل ممتازة. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 0111158
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
|التليفون:
|01111580615
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274706
اتصل