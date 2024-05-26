مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال بيع الأدوات الصحية. - يفضل من لديه خبرة سابقة في العمل مع شركات معروفة في مجال الأدوات الصحية مثل بورسلين. - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. - لبق في التعامل مع العملاء ويمتلك مهارات تواصل ممتازة. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 0111158