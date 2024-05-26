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مطلوب مندوب مبيعات ادوات صحية

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
وظائف_شاغرة بشركة تجارية بالسعودية الرياض مندوب_مبيعات ادوات_صحية - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال بيع الأدوات الصحية. - يفضل من لديه خبرة سابقة في العمل مع شركات معروفة في مجال الأدوات الصحية مثل بورسلين. - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. - لبق في التعامل مع العملاء ويمتلك مهارات تواصل ممتازة. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 0111158
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274706

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تأشيرات عمل حره للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر) أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه تخفيضات علي التاشيرات والاقامات بدووون.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
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