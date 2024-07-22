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مطلوب #مقيمة_جلدية للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالرياض
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية (الرياض): #مقيمة_جلدية المميزات : •راتب مميز •سكن وظيفي •تذاكر طيران- إقامة- تأمين طبي •النسب تصاعدية شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected] يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحي اللاتيني
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278233
مطلوب لمركز طبي #بالسعودية #الرياض #دكتورة_جلدية خبرة في -الفيلر -البوتكس -الخيوط للتقديم يرجى إرس.
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خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاش.
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