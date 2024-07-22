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مطلوب #مقيمة_جلدية للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية (الرياض): #مقيمة_جلدية المميزات : •راتب مميز •سكن وظيفي •تذاكر طيران- إقامة- تأمين طبي •النسب تصاعدية شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected] يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحي اللاتيني
التليفون: 01017617968

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278233

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