أضف إعلانك مجاناً
مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| مطلوب لشركة توزيع سكن #بالرياض - #السعودية #مسؤول_تسويق خبرة 10 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية #مندوب_تسويق خبرة 5 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282202
اعلانات جديدة
أصبحت البطاقات البلاستيكية ID علامة بارزة فى العديد من المجالات منها البنوك والشركات والمراكز التعلي.
15/8/2024
لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شر.
14/8/2024
مركز متخصص يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراس.
14/8/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
14/8/2024
مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
14/8/2024
ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال.
12/8/2024
jpvw شركة رحاب ىالتنمية على توفير أجهزة الكشف عن الشنط والحقائب X RAY من اجل تحقيق أعلى مستويات الأم.
12/8/2024
تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ول.
11/8/2024
إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الش.
10/8/2024
للبيع عماره عظم في المحله بين صبياء وبيش بمنطقة جازان عماره للبيع بصك الكتروني موقعها خرافي محلة بي.
10/8/2024
مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
9/8/2024
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
9/8/2024
لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية وال.
8/8/2024
ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علم الحاسب الآلي. وهو محاكاة برامج حاسوبية ل.
8/8/2024
بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
8/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.