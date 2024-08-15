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مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية

(فرصة عمل)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة توزيع سكن #بالرياض - #السعودية #مسؤول_تسويق خبرة 10 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية #مندوب_تسويق خبرة 5 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282202

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية للبيع

طابعات كروت بلاستيكية للبيع

(للبيع)

أصبحت البطاقات البلاستيكية ID علامة بارزة فى العديد من المجالات منها البنوك والشركات والمراكز التعلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/8/2024
صورة الاعلان: أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت

أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعودية – شركة برمجة تطبيقات - شركة تك سوفت

(للبيع)

لماذا شركة تك سوفت من افضل شركات البرمجه والموبايل ابلكيشن و أفضل شركة لعمل تطبيقات في السعوديه •شر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: مركز متخصص في إعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

مركز متخصص في إعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(طلب عمل)

مركز متخصص يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات لمساعدة الطلاب والباحثين وطلاب الدراس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها

(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

14/8/2024
صورة الاعلان: مركز مناقشتي

مركز مناقشتي

(طلب عمل)

مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

مطلوب مهندس تخطيط (مدني) بالسعودية

(فرصة عمل)

ط (مدني) بالسعودية مطلوب للعمل بشركة #مقاولات #بالسعودية #مهندس_تخطيط (مدني) خبرة 3 سنوات في مجال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

jpvw شركة رحاب ىالتنمية على توفير أجهزة الكشف عن الشنط والحقائب X RAY من اجل تحقيق أعلى مستويات الأم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/8/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ول.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية السعودية

شاشات تفاعلية السعودية

(للبيع)

إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء

بيت عظم للبيع صبيا المحلة الجديده صبياء

(للبيع)

للبيع عماره عظم في المحله بين صبياء وبيش بمنطقة جازان عماره للبيع بصك الكتروني موقعها خرافي محلة بي.
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

1,500,000 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

9/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

مطلوب #مهندسين_مدني للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: بوابات دخول فلاب بارير

بوابات دخول فلاب بارير

(للبيع)

لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2024
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(للاستثمار)

ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علم الحاسب الآلي. وهو محاكاة برامج حاسوبية ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

(للبيع)

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

8/8/2024
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