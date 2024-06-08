مطلوب مراقب عام كهرباء مباني

(فرصة عمل)
|مراقب_عام_كهرباء_مباني •خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب أو فحص واستبدال وإصلاح الأسلاك الكهربائية، الأوعية، صناديق التبديل، القنوات، المغذيات، تركيبات الإضاءة والمكونات الكهربائية الأخرى. •القدرة على قراءة المخططات الميكانيكية. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال ايام . #جروب #
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274704
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1 درهم