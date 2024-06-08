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مطلوب مراقب عام كهرباء مباني

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مراقب_عام_كهرباء_مباني •خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب أو فحص واستبدال وإصلاح الأسلاك الكهربائية، الأوعية، صناديق التبديل، القنوات، المغذيات، تركيبات الإضاءة والمكونات الكهربائية الأخرى. •القدرة على قراءة المخططات الميكانيكية. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال ايام . #جروب #
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274704

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صورة الاعلان: مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورامديرامن وسلامه لكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط حصولة علي خطاب اعتماد مديرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورا مشرف جودة للعمل بكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مشرف جودة للعمل بكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا مشرف جودة للعمل بكبري شركات المقاولات الكهربية بالسعودية ويشترط الخبرة و حصوله علي شهادا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: ابحث عن عمل ف الخليج براد تركيبات(جمال ون) - في الجيزة مصر

1 درهم

10/5/2024
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