مطلوب مراقب عام كهرباء مباني

مراقب_عام_كهرباء_مباني •خبرة لا تقل عن 12 سنة في تنفيذ أعمال تركيب أو فحص واستبدال وإصلاح الأسلاك الكهربائية، الأوعية، صناديق التبديل، القنوات، المغذيات، تركيبات الإضاءة والمكونات الكهربائية الأخرى. •القدرة على قراءة المخططات الميكانيكية. 👈للتقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415 #سيتم عمل مقابلات مع الشركة خلال ايام . #جروب #