مطلوب مدي تسويق مطبوعات ومندوبين

ترحب روفاليو ruvalue للتصميم والإعلان والنشر المتخصص، بمن يرغب في الانضمام إلى فريقها التسويقي. للعمل في إدارة التسويق لديها، على أن يكون من المتخصصين في المطبوعات والمواد الإعلامية والإعلانات، ويتمتع بخبرة كافية في العمل لدى شركات الدعايه والإعلان، ولديه تواصل مع عملاء محتملين، لفتح أسواق جديد وعقد تعاقدات لدي الشركات والمؤسسات والكيانات الإدارية والمجتمعيه. إرسال السيرة الذاتية عبر هذا الإيميل contact @ruvalue.com