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مطلوب مدي تسويق مطبوعات ومندوبين

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تفاصيل الإعلان
ترحب روفاليو ruvalue للتصميم والإعلان والنشر المتخصص، بمن يرغب في الانضمام إلى فريقها التسويقي. للعمل في إدارة التسويق لديها، على أن يكون من المتخصصين في المطبوعات والمواد الإعلامية والإعلانات، ويتمتع بخبرة كافية في العمل لدى شركات الدعايه والإعلان، ولديه تواصل مع عملاء محتملين، لفتح أسواق جديد وعقد تعاقدات لدي الشركات والمؤسسات والكيانات الإدارية والمجتمعيه. إرسال السيرة الذاتية عبر هذا الإيميل contact @ruvalue.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Saleh Mahmoud
التليفون: 01152368635

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1Tunes St,from Algeria,St., New Maadi, Basateen, Cairo- زهراء المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,511 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280240

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