مطلوب مدي تسويق مطبوعات ومندوبين

(فرصة عمل)
|ترحب روفاليو ruvalue للتصميم والإعلان والنشر المتخصص، بمن يرغب في الانضمام إلى فريقها التسويقي. للعمل في إدارة التسويق لديها، على أن يكون من المتخصصين في المطبوعات والمواد الإعلامية والإعلانات، ويتمتع بخبرة كافية في العمل لدى شركات الدعايه والإعلان، ولديه تواصل مع عملاء محتملين، لفتح أسواق جديد وعقد تعاقدات لدي الشركات والمؤسسات والكيانات الإدارية والمجتمعيه. إرسال السيرة الذاتية عبر هذا الإيميل contact @ruvalue.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Saleh Mahmoud
|التليفون:
|01152368635
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|1Tunes St,from Algeria,St., New Maadi, Basateen, Cairo- زهراء المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,511 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280240
11,511 جنيه
3,000 جنيه
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