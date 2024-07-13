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مطلوب مدي تسويق مطبوعات ومندوبين
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب مسوقي مطبوعات لشركة تصاميم ونشر من الجنسين. يفضل أصحاب الخبرات في المجال [email protected] موبايل، واتس: 01152368635 يفضل خريجي كلية الإعلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ruvalue
|التليفون:
|01152368635
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|العنوان:
|Elite Tower - Autostrad - Zahraa Maadi - Cairo 11742 - Cairo - Egypt- معادي زهراء المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,511 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279675
مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت .
13/7/2024
شركة جلوب ويل لتنقية ومعالجة المياه تعلن عن حاجتها الي موظفين مبيعات وتسويق ( تلي سيلز ) عدد الوظائف.
10/7/2024
مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية #مدير_مبيعات الشروط : *السن لايزيد عن 35 سنة *خبرة من 5 الى.
19/5/2024
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