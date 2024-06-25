مطلوب مدرسين English - مدرسين sciences

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدرسين English - مدرسين sciences ( شرط أساسي سبق له العمل انترناشونال منهج أمريكي) للعمل لدى مدارس عالمية بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال حسب الخبرة بالمقابلة - مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة الانتقالات - مسمى التأشيرة معلم مرحلة متوسطة لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد - ارسال السيرة الذاتية - مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة - على الواتساب واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة