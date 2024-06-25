مطلوب مدرسين English - مدرسين sciences

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدرسين English - مدرسين sciences ( شرط أساسي سبق له العمل انترناشونال منهج أمريكي) للعمل لدى مدارس عالمية بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال حسب الخبرة بالمقابلة - مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة الانتقالات - مسمى التأشيرة معلم مرحلة متوسطة لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد - ارسال السيرة الذاتية - مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة - على الواتساب واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284688
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