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مطلوب مدرسين English - مدرسين sciences

(فرصة عمل)

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مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدرسين English - مدرسين sciences ( شرط أساسي سبق له العمل انترناشونال منهج أمريكي) للعمل لدى مدارس عالمية بالرياض الراتب من 3000 الي 3500 ريال حسب الخبرة بالمقابلة - مع توفير السكن والتأمين الطبي والإقامة الانتقالات - مسمى التأشيرة معلم مرحلة متوسطة لمن يناسب معه العرض وجاهز للتعاقد - ارسال السيرة الذاتية - مع صورة الجواز و المؤهل وشهادات الخبرة - على الواتساب واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284688

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صورة الاعلان: تدريس وترجمة اللغة الفارسية - في القاهرة مصر

تدريس وترجمة اللغة الفارسية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

معلمة لغة فارسية للعرب والأجانب خبرة ٦ أعوام من التدريس في الأكاديميات العربية والمصرية، التدر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/6/2024
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