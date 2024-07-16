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مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او انترناشيونال مدرسيـن مـاث مدرسين ساينس مدرسين حاسب آلى شرط اجادة اللغة الأنجليزيـة إجادة تامـة ترسل السيرة الذاتية احمد السيد 01222220106 واتس [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277403
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