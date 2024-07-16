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مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او انترناشيونال مدرسيـن مـاث مدرسين ساينس مدرسين حاسب آلى شرط اجادة اللغة الأنجليزيـة إجادة تامـة ترسل السيرة الذاتية احمد السيد 01222220106 واتس [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277403

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل بمدرسـة دوليـة بالسعوديـة العمل فى مدرسة دوليـة مطلوب خبرة فى منهج امريكى او ان.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى مدرسة عالمية بالسعوديـة مـاث ساينس انجليزى كمبيوتر ترسل السيرة الذاتيـة احم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/5/2024
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل فى كبرى المدارس بالسعودية - في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى كبرى المدارس بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مدرسين للعمل فى كبرى المدارس بالسعودية العمل فى مدرسة اهليـة مدرسين رياضيات رجال اعدادى وثانو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2024
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