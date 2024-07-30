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مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر

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مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت مسائى مواعيد العمل : من 5 م الى 11 م 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة مواعيد العمل من3 عصرا الي 9 مساءا مواعيد المقابله الثلاثاء 12-8 للتواصل :‪+201121761951‬ لايشترط موهل ويفضل حديثي التخرج , لايشترط الجنسيه , الوظائف اناث فقط , الراتب 3000جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 201121761951‬

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281587

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صورة الاعلان: مدير تنفيذي - في القاهرة مصر

مدير تنفيذي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مواد بناء وسيراميك بالرياض مدير تنفيذي متخصص في إدارة مؤسسات مواد .
العنوان:

القاهرة - مصر

3 ريال

30/7/2024
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