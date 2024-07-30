(فرصة عمل)
|مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت مسائى مواعيد العمل : من 5 م الى 11 م 12 شارع الحجاز،ميدان المحكمة،مصر الجديدة،القاهرة مواعيد العمل من3 عصرا الي 9 مساءا مواعيد المقابله الثلاثاء 12-8 للتواصل :+201121761951 لايشترط موهل ويفضل حديثي التخرج , لايشترط الجنسيه , الوظائف اناث فقط , الراتب 3000جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|201121761951
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281587
3 ريال