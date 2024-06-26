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مطلوب محاسب للعمل بشركة تعمل بالالومنيوم والديكورات بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة تعمل فى أعمال الالومنيوم والحديد والزجاج والديكورات بالسعودية : #محاسب الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن سنة •يحدد الراتب حسب الخبرة •يتم توفير السكن- التأمين الطبي- المواصلات – تذاكر طيران خلال مده العقد ذهاب وإياب •رصيد الاجازة : 21 يوم سنويا •ساعات العمل: من السبت للخميس من الساعة 8:30 ص إلى الساعة 5:30 م + فترة راحة لمدة ساعة يوميا يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحي اللاتيني
التليفون: 01272309090

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277140

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مطلوب محاسب حديث تخرج

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف للسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب محاسب تكاليف للسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#مطلوب_محاسب_تكاليف_بالسعودية -1 مطلوب محاسب تكاليف خبرة (سابقة بمجال التكاليف) -2 خبرة بالبرامج ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/5/2024
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