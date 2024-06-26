مطلوب محاسب للعمل بشركة تعمل بالالومنيوم والديكورات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة تعمل فى أعمال الالومنيوم والحديد والزجاج والديكورات بالسعودية : #محاسب الشروط والمميزات : •خبرة لا تقل عن سنة •يحدد الراتب حسب الخبرة •يتم توفير السكن- التأمين الطبي- المواصلات – تذاكر طيران خلال مده العقد ذهاب وإياب •رصيد الاجازة : 21 يوم سنويا •ساعات العمل: من السبت للخميس من الساعة 8:30 ص إلى الساعة 5:30 م + فترة راحة لمدة ساعة يوميا يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على [email protected]