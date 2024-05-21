مطلوب محاسب حديث تخرج

اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- 1-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة. 2-إتقان مهارات استخدام برامج المحاسبة مثل [الاكسيل]. خبرة في العمل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). 3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 0111158041