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مطلوب محاسب حديث تخرج

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- 1-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة. 2-إتقان مهارات استخدام برامج المحاسبة مثل [الاكسيل]. خبرة في العمل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). 3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 0111158041
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274703

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صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف للسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب محاسب تكاليف للسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#مطلوب_محاسب_تكاليف_بالسعودية -1 مطلوب محاسب تكاليف خبرة (سابقة بمجال التكاليف) -2 خبرة بالبرامج ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

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21/5/2024
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