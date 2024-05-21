مطلوب محاسب حديث تخرج

(فرصة عمل)
|اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- 1-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة. 2-إتقان مهارات استخدام برامج المحاسبة مثل [الاكسيل]. خبرة في العمل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). 3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. 👈للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 📞 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 0111158041
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أوسكار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم شركات
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274703
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