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مطلوب لمستشفى اخصائين نقويم اسنان

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري المجمعات بمدينة مكة وجدة اخصائيات واخصائين تقويم اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير الحصول علي تصنيف الهيئة السعودي برجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادات ع الايميل الاتى : [email protected] للاستفسار: واتسـاب : 01066717777 جوال 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777 - 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 58 شارع سوريا- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278183

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