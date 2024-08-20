مطلوب لمجمع طبي في الطائف اخصائي طواري

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال للعمل بصيدلية بيطر.

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في .

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية #أخصائيات_تمريض مصنفات يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك خبرة في .

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